В квадрате d=14 см найти P и S
Геометрия
В квадрате d=14 см найти P и S
Ответ(ы):
Гость:
Пусть площадь равна ab=14, а периметр - (a+b)2=18. Тогда полупериметр равен a+b=9 Выразим a: a=9-b. подставим в формулу нахождения площад: (9-b) b =14 9b-b^2 =14 b^2 - 9b + 14 =0 По теореме Виета: b=7 b b =2/ Тогда a=9-7=2 и a=9-2=7/ Тогда стороны прямоугольника равны 2см и 7см
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