Определите падежи всех имён существительных. В листве деревьев появились первые лимонные отметины. Даже в ненастный день излучает сосна тепло и свет. За лесом был пруд с чистой водой и песчаным пляжем. Синие стрекозы мелька...
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Определите падежи всех имён существительных. В листве деревьев появились первые лимонные отметины. Даже в ненастный день излучает сосна тепло и свет. За лесом был пруд с чистой водой и песчаным пляжем. Синие стрекозы мелькают в густом тростнике и на пушистых ёлочках хвоща.
Ответ(ы):
Гость:
В листве (п.п.) деревьев (р.п.) появились первые лимонные отметины (и.п.). Даже в ненастный день (в.п.) излучает сосна (и.п.) и свет (и.п.). За лесом (т.п.) был пруд (и.п.) с чистой водой (т.п.) и песчаным плядем (т.п.). Синие стрекозы (и.п.) мелькают в густом тростнике (п.п.) и на пушистых ёлочках (п.п.) хвоща (р.п.)
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