Определите падежи всех имён существительных. В листве деревьев появились первые лимонные отметины. Даже в ненастный день излучает сосна тепло и свет. За лесом был пруд с чистой водой и песчаным пляжем. Синие стрекозы мелька...

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Определите падежи всех имён существительных. В листве деревьев появились первые лимонные отметины. Даже в ненастный день излучает сосна тепло и свет. За лесом был пруд с чистой водой и песчаным пляжем. Синие стрекозы мелькают в густом тростнике и на пушистых ёлочках хвоща.

Автор: Гость