Помогите пожалуйста решить эти примеры умоляю
Математика
Помогите пожалуйста решить эти примеры умоляю
Ответ(ы):
Гость:
^ - знак степени 1) 3в² - 3в = 3в (в-1) 2) а^4 + 2 a ² = a²( a²+2) 3) 4c ² - 12c^5 = 4c² (1-3c^3) 4) 8d^4 - 32d² = 8d² (d² - 4) 5) x^3 - 3x² - x = x (x² - 3x - 1) 6) y^5 - 2y^4 + 2y ² = y² ( y^3 - 2y² + 2) 7) 2m^6 - 4m^3 + 6m = 2m( m^5 - 2m ² + 3)
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