В городскую библиотеку должны передать 12 520 книг. Все книги упакованы в коробка по 20 книг. В первый день привезли 380 упаковок. Сколько книг осталось привезти?

Математика

В городскую библиотеку должны передать 12 520 книг. Все книги упакованы в коробка по 20 книг. В первый день привезли 380 упаковок. Сколько книг осталось привезти?

Автор: Гость