В городскую библиотеку должны передать 12 520 книг. Все книги упакованы в коробка по 20 книг. В первый день привезли 380 упаковок. Сколько книг осталось привезти?

Математика
В городскую библиотеку должны передать 12 520 книг. Все книги упакованы в коробка по 20 книг. В первый день привезли 380 упаковок. Сколько книг осталось привезти?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12520:20=626 коробок должны привезти 626-380=246 коробок осталось привезти 246*20=4920 Ответ: осталось привезти 4920 книг
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