Какое время дня показывают часы в тот момент,когда положение часовой и минутной с??релок совпадают и находятся между цифрами 3 и 4 на циферблате? Выберите наиболее точное значение: А.15.16 Б. 15.17 В.15.18 Г. 15. 19
Алгебра
Какое время дня показывают часы в тот момент,когда положение часовой и минутной с??релок совпадают и находятся между цифрами 3 и 4 на циферблате? Выберите наиболее точное значение: А.15.16 Б. 15.17 В.15.18 Г. 15. 19
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ В) 15:18
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