ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НАДО:((( ПОЖАЛУЙСТА В 1060 г 2%-го раствора карбоната натрия раство??или 14,3 г кристаллической соды (Na2CO3 • 10Н2O). Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Вычислите объём углекислого газа (н....
Химия
ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НАДО:((( ПОЖАЛУЙСТА В 1060 г 2%-го раствора карбоната натрия раство??или 14,3 г кристаллической соды (Na2CO3 • 10Н2O). Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Вычислите объём углекислого газа (н. у.), который образуется при взаимодействии полученного раствора с избытком соляной кислоты.
Ответ(ы):
Гость:
1. вычислим массу соли 1 ms1=1060·0.02=21.2g рассчитаем массу соли 2 в кристаллогидрате M(Na2CO3·10H2O)=286g/mol 286-100% 106-x x=37% 14.3·37÷100=5.3g вычислим общую массу раствора3 1060+14.3=1074.3g вычислим общую массу соли3 ms3=21.2+5.3=26.5g найдем массовую долю соли 3 w3=25.6/1074.3·100%=2.4% рассчитаем объем СО2 по уравнению 26.5g xL Na2CO3·10H2O+2HCl=2NaCl+11H2O+CO2 1074.3g 22.4L x=0.55L
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