ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НАДО:((( ПОЖАЛУЙСТА В 1060 г 2%-го раствора карбоната натрия раство??или 14,3 г кристаллической соды (Na2CO3 • 10Н2O). Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Вычислите объём углекислого газа (н....

Химия

ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НАДО:((( ПОЖАЛУЙСТА В 1060 г 2%-го раствора карбоната натрия раство??или 14,3 г кристаллической соды (Na2CO3 • 10Н2O). Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Вычислите объём углекислого газа (н. у.), который образуется при взаимодействии полученного раствора с избытком соляной кислоты.

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