Вычислите: 1) 142²+143•58 2) 0,8³+0,8•376
Алгебра
Вычислите: 1) 142²+143•58 2) 0,8³+0,8•376
Ответ(ы):
Гость:
142 (142+58)=142×200=28400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 5 кг яблок и 3 кг мандарин мама заплатила менее 2450 тг. Оцените стоимость 1 кг ябло??,если один килограмм яблок дешевле одного килограмма манда...
Геометрия
Математика
Химия
ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НАДО:((( ПОЖАЛУЙСТА В 1060 г 2%-го раствора карбоната натрия раство??или 14,3 г кристаллической соды (Na2CO3 • 10Н2O). Вычисли...