Вычислите: 1) 142²+143•58 2) 0,8³+0,8•376

Алгебра
Вычислите: 1) 142²+143•58 2) 0,8³+0,8•376
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Ответ(ы):
Гость:
142 (142+58)=142×200=28400
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