150 литров апельсинового сока разлили в банки по а литра в каждую а такое же количество берёзового сока разлили в банки по с литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если -а это 3 если с это 5
Математика
150 литров апельсинового сока разлили в банки по а литра в каждую а такое же количество берёзового сока разлили в банки по с литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если -а это 3 если с это 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 / 3 = 50 банок 150 / 5 = 30 банок 50 + 30 = 80 банок
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