150 литров апельсинового сока разлили в банки по а литра в каждую а такое же количество берёзового сока разлили в банки по с литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если -а это 3 если с это 5

Математика

150 литров апельсинового сока разлили в банки по а литра в каждую а такое же количество берёзового сока разлили в банки по с литров в каждую .Сколько всего банок с соком получилось если -а это 3 если с это 5

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