№153. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы и правильно подбирая проверочны?? слова. Охр..нять, вл..стелин, ук..р..тить (платье), сокр..щение, г..л..вной (отряд), поздр..вление.
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№153. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы и правильно подбирая проверочны?? слова. Охр..нять, вл..стелин, ук..р..тить (платье), сокр..щение, г..л..вной (отряд), поздр..вление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охранять , властелин, укоротить , сокращение , головной , поздравление
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