Задача 3 ....................

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Пусть х м - было первого сорта, тогда 15-х купили ткани 2 сорта, но известно, за 15 метров заплатили 2840 рублей. Составим и решим уравнение: 200х-180(15-х)=2840 200х+2700-180х=2840 20х=140 х=140:20 х=7-1 сорта 1) 15-7=8 (м)-2 сорта