Как нужно решить примеры

Математика
Как нужно решить примеры
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-3=1 4-1=3 5-2=3 5-3=2
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