Синтактический разбор предложения 1) В наши дни каша - только род пищи. 2) В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки, и на них зарубками делали всевозможные заметки.

Русский язык

Синтактический разбор предложения 1) В наши дни каша - только род пищи. 2) В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки, и на них зарубками делали всевозможные заметки.

Автор: Гость