Синтактический разбор предложения 1) В наши дни каша - только род пищи. 2) В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки, и на них зарубками делали всевозможные заметки.

Русский язык
Синтактический разбор предложения 1) В наши дни каша - только род пищи. 2) В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие палочки и дощечки, и на них зарубками делали всевозможные заметки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каша- подлежащее род-сказуемое пищи- дополнение только - обстоятельство в дни-обстоятельство наши-определение
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