Какие есть реки на Урале?
Окружающий мир
Какие есть реки на Урале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря где и сколько, ну я как пример приведу 15 штук. Сылва, Исеть, Уфа, Койва, Вижай, Бардым, Нейва , Серебрянка, Межевая Утка , Харбей, Собь , Вишера, Сосьва. Думаю хватит
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