Какие есть реки на Урале?

Гость: Гость:

Смотря где и сколько, ну я как пример приведу 15 штук. Сылва, Исеть, Уфа, Койва, Вижай, Бардым, Нейва , Серебрянка, Межевая Утка , Харбей, Собь , Вишера, Сосьва. Думаю хватит