В библиотеке имеется 45.300 книг,из них 26% -книги на иностранных языках.Сколько в библиотеке книг на иностранных языках?
Математика
В библиотеке имеется 45.300 книг,из них 26% -книги на иностранных языках.Сколько в библиотеке книг на иностранных языках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45300 - 100% 453 - 1% 453 * 26% = 11778
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