В библиотеке имеется 45.300 книг,из них 26% -книги на иностранных языках.Сколько в библиотеке книг на иностранных языках?

Математика

В библиотеке имеется 45.300 книг,из них 26% -книги на иностранных языках.Сколько в библиотеке книг на иностранных языках?

Автор: Гость