В одну фарфоровую чашку поместите древесные опилки,в другую парафин и подожгите.что образуется

Химия
В одну фарфоровую чашку поместите древесные опилки,в другую парафин и подожгите.что образуется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из опилок образуется тепло,запах,огонь,прах Из парафина образуется тепло,огонь
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