В одну фарфоровую чашку поместите древесные опилки,в другую парафин и подожгите.что образуется
Химия
В одну фарфоровую чашку поместите древесные опилки,в другую парафин и подожгите.что образуется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из опилок образуется тепло,запах,огонь,прах Из парафина образуется тепло,огонь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До обеда в магазине было продано половина имевшихся муки а после обеда оставшийся 20 пачак по 2 кг муки вкаждой сколько муки было в магазине
Английский язык