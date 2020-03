Put a/an before the countable nouns, and some before the uncountable nouns a) bag b) money c) apple d) fruit e) soup f) book g) work h) problem i) music j) information

Английский язык

