Придумать 3 вопроса об игре городки.
Английский язык
Придумать 3 вопроса об игре городки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сколько макс. домов 2 сколько макс денег 3 твоя территории
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