Какие государства существовали на на территории Казахстана в 6-9 веках
История
Какие государства существовали на на территории Казахстана в 6-9 веках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западный Тюркский каганат Тюргешский каганат Карлукское государство Кимакский каганат ( конец IX – нач. XI вв. ) Последнее на твоё усмотрение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало ...
Математика
Поступивший в продажу в марте мобильный телефон стоил 3520 рублей. В мае он стал сто??ть 2816 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобиль...
Русский язык
Спиши текст. Помог птичке. Петя гулялд по парку. Там было много птичьих гнезд. В г??езде у ласточки жили птенчики. Один птенчик упал на землю. м...
Окружающий мир
Сравни природные условия своей местности с природными условиями Арктики Сравнит?? природные условия своей местности с природными условиями артисты
Литература