Поступивший в продажу в марте мобильный телефон стоил 3520 рублей. В мае он стал сто??ть 2816 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с марта по май?

Математика

Поступивший в продажу в марте мобильный телефон стоил 3520 рублей. В мае он стал сто??ть 2816 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с марта по май?

Автор: Гость