Поступивший в продажу в марте мобильный телефон стоил 3520 рублей. В мае он стал сто??ть 2816 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с марта по май?
Математика
Поступивший в продажу в марте мобильный телефон стоил 3520 рублей. В мае он стал сто??ть 2816 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с марта по май?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3520р 100% 2816р х% х=2816 * 100%/3520=80% - новая цена телефона 100%-80%=20% снизилась цена мобильного телефона Ответ:20%
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