Спиши текст. Помог птичке. Петя гулялд по парку. Там было много птичьих гнезд. В г??езде у ласточки жили птенчики. Один птенчик упал на землю. мать кружилась у птенца и пищала. Петя поднял птенца и посадил в гнездо. Живи, дол...
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Спиши текст. Помог птичке. Петя гулялд по парку. Там было много птичьих гнезд. В г??езде у ласточки жили птенчики. Один птенчик упал на землю. мать кружилась у птенца и пищала. Петя поднял птенца и посадил в гнездо. Живи, долго птичка! Поставь ударение в словах первой и заключительной части текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТАм бЫло мнОго птИчьих гнЁзд. в гнездЕ у лАсточки жИли птЕнчики. одИн птЕнчик упАл нА зЕмлю. мАть кружИлась и пищАла. пЕтя пОднял птенцА и посадИл в гнездО. p.s буквы выделенные-ударные
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