Спиши текст. Помог птичке. Петя гулялд по парку. Там было много птичьих гнезд. В г??езде у ласточки жили птенчики. Один птенчик упал на землю. мать кружилась у птенца и пищала. Петя поднял птенца и посадил в гнездо. Живи, дол...

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Спиши текст. Помог птичке. Петя гулялд по парку. Там было много птичьих гнезд. В г??езде у ласточки жили птенчики. Один птенчик упал на землю. мать кружилась у птенца и пищала. Петя поднял птенца и посадил в гнездо. Живи, долго птичка! Поставь ударение в словах первой и заключительной части текста.

Автор: Гость