Какие жанры относятся к каждому из ' трёх штилей?'
Литература
Какие жанры относятся к каждому из ' трёх штилей?'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанры ода,героические поэмы,трагедии,ораторская речь(это высокий штиль) Иэлегии,драмы,сатиры,дружеские сочинения(средний штиль),и комедии,письма,песни,басни(низкий штиль)
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