Какие жанры относятся к каждому из ' трёх штилей?'

Литература
Какие жанры относятся к каждому из ' трёх штилей?'
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанры ода,героические поэмы,трагедии,ораторская речь(это высокий штиль) Иэлегии,драмы,сатиры,дружеские сочинения(средний штиль),и комедии,письма,песни,басни(низкий штиль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста разложить на множители (x^2+1)^2-4x^2
Ответить
Математика
Из вершины основания AC равнобедренного треугольника ABC проведены медианы AM и CN. Найдите длину отрезка AM, если длина отрезка CN равна 5 см. С...
Ответить
Математика
Для засолки купили 6 кг капусты по 8 р за килограмм и клюкву за клюкву заплатили на 12 рублей меньше чем за капусту какова стоимость всей покупке у...
Ответить
Алгебра
Докажите что уравнение 4x в 6 степени -2x в пятой степени+7x в 4 степени-3x в 3 степени +5=0
Ответить
Биология
Вы узнали что клетки эукариот и прокариот свойственны сходные черты. О чем это свидетельствует
Ответить