Масса одного арбуза 6кг ,а масса другого на n кг меньше .какова общая масса двух арб??зов?составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4

Математика

Масса одного арбуза 6кг ,а масса другого на n кг меньше .какова общая масса двух арб??зов?составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4

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