Масса одного арбуза 6кг ,а масса другого на n кг меньше .какова общая масса двух арб??зов?составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4
Математика
Масса одного арбуза 6кг ,а масса другого на n кг меньше .какова общая масса двух арб??зов?составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8=6+2ровно восемь 9=6+3ровно девять 10=6+4 ровно десять
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