запятые в предложение пруд застывает и с плотины листва поблекшая лозины уныло сыплется на лёд
Русский язык
запятые в предложение пруд застывает и с плотины листва поблекшая лозины уныло сыплется на лёд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запята не ставится в это случаи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Корневую систему растения составляют А) главные корни В) боковые корни С)придаточные корни D) корешки зародыша Е)все перечисленные корни
Физика
Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100Н каждая. Разорв??тся ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н
Русский язык
Письмо Само Никуда не пойдет,Но в ящик его опусти -Оно пробежит, Пролетит,Проплыве?? Тысячи верст пути.Выпишите глаголы с одинаковыми приставками.С...