В школе задали написать сочинение типа я попала в средневековую деревню и надо оп??сать от первого лица

История
В школе задали написать сочинение типа я попала в средневековую деревню и надо оп??сать от первого лица
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднестатистические средневековые деревни были совсем небольшими – они насчитывали примерно 13-15 дворов. В регионах, в которых были условия для ведения сельского хозяйства, количество дворов в деревнях увеличивалось до 50. В горных районах деревней не было: люди предпочитали селиться маленькими хуторами по 15-20 человек. В деревнях Северной Европы, люди строили низке дома из дерева, которые обмазывали глиной. Подобные дома хорошо сохраняли тепло в зимний период. Крыши таких домов часто покрывали соломой, в дальнейшем – черепицей. До конца Средневековья, дома считались движимым имуществом – их можно было легко передвинуть или даже перевезти на новое место. В крупных деревнях, дома располагались вокруг церкви. Возле церкви находился источник с питьевой водой. Именно в церкви жители деревни узнавали все новости. Средневековую деревню окружали земельные угодья, которые предназначались для огородничества. За этими угодьями располагались луга, на которых скотоводы выпасали свой домашний скот. Деревенское хозяйство В период Средневековья сельское хозяйство было довольно сложным и требовало тщательного контроля. Следовало соблюдать права на рыбную ловлю и на пользование лесом, следить за тем, чтобы скот не пересек границы другого села. Сложно было также продать землю: для этого было необходимо получить разрешение всех жителей села. Поэтому, очень часто жители средневековой деревни объединялись в коллективные хозяйства, каждый член которого исполнял одну важную для всего общества функцию. Члены коллективного хозяйства на сборах, которые проводились возле церкви, принимали решения о постройке общих мельниц, решали вопросы получения наследства, разделения имущества, а также регулировали поземельные сделки. Если деревня находилась в собственности феодала, часто на таких сборах присутствовало его представительское лицо. Население средневековой деревни Население средневековой деревни состояло из земледельцев, скотоводов и ремесленников. Общественная жизнь, также как и материальное благосостояние деревенского общества зависело от того, были ли его члены свободными, или находились под властью феодала. Во многих средневековых деревнях жили как свободные, так и зависимые люди. Их дома и участки располагались вперемешку, но всегда обозначались соответствующей табличкой с надписью о статусе хозяев. В большинстве случаев, население средневековой деревни было безграмотным и жило в нищенстве. Как и в городах средневековья, частыми здесь были ранние браки. Количество детей в семьях варьировалось от 3 до 7 детей. В редких случаях, дети могли получить начальное образование в школах при церквях. Зачастую родители обучали детей своей профессии: так сын ремесленника уже к 17 годам мог стать самостоятельным ремесленником. Зависимые молодые люди должны были отбывать службу у феодала, сроки устанавливались в зависимости от желаний феодала и региона. 
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