Составьте или подберите из художественных произведений по два-четыре предложени?? , имеющих следующие признаки . 1) Утвердительное, повествовательное , невосклицательное , простое , двусоставное , распространённое, полное 2) от...

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Составьте или подберите из художественных произведений по два-четыре предложени?? , имеющих следующие признаки . 1) Утвердительное, повествовательное , невосклицательное , простое , двусоставное , распространённое, полное 2) отрицательное , побудительное , восклицательное простое, односоставное , распространённое , полное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вальтер Скотт родился в Эдинбурге в семье юмориста. Пройдя через все испытания, герой романа помогает предотвратить несчастье и восторжествовать справедливости.  Король выступает против феодальной знати, заинтересованной в сохранении политической раздробленности.  2) Никуда с ним не ходи! Не курите в помещении!  Давайте не будем, а если будем, то давайте!
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