Составьте или подберите из художественных произведений по два-четыре предложени?? , имеющих следующие признаки . 1) Утвердительное, повествовательное , невосклицательное , простое , двусоставное , распространённое, полное 2) от...

Гость: Гость:

1) Вальтер Скотт родился в Эдинбурге в семье юмориста. Пройдя через все испытания, герой романа помогает предотвратить несчастье и восторжествовать справедливости. Король выступает против феодальной знати, заинтересованной в сохранении политической раздробленности. 2) Никуда с ним не ходи! Не курите в помещении! Давайте не будем, а если будем, то давайте!