Составьте схему по сказке Иван крестьянский сын и Чудо-Юдо!

Гость: Гость:

1. Три брата собираются на битву с чудом-юдом. 2. Встреча со стариком. 3. Первая ночь на калиновом мосту. 4. Первая битва Ивана с чудом-юдом. 5. Вторая ночь в дозоре. 6. Вторая битва Ивана. 7. Иван при помощи братьев одолевает чудо-юдо. 8. Подслушанный разговор. 9. Иван спасает братьев от козней жён чуда-юда. 10. Счастливое возвращение.