Составьте схему по сказке Иван крестьянский сын и Чудо-Юдо!
Литература
Составьте схему по сказке Иван крестьянский сын и Чудо-Юдо!
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Три брата собираются на битву с чудом-юдом. 2. Встреча со стариком. 3. Первая ночь на калиновом мосту. 4. Первая битва Ивана с чудом-юдом. 5. Вторая ночь в дозоре. 6. Вторая битва Ивана. 7. Иван при помощи братьев одолевает чудо-юдо. 8. Подслушанный разговор. 9. Иван спасает братьев от козней жён чуда-юда. 10. Счастливое возвращение.
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