Найдите размах ряда чисел являющихся значениями выражения (х+1)(у-3),если переменны?? х и у принимают любые значения из набора 1,2,3.
Математика
Найдите размах ряда чисел являющихся значениями выражения (х+1)(у-3),если переменны?? х и у принимают любые значения из набора 1,2,3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=1 у=9; х=3 у=7; х=0 у=15 а вообще это очень легко , просто тупо подставляй
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