Как пишется слово расрыл. правильно у меня написано или нет

Русский язык
Как пишется слово расрыл. правильно у меня написано или нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РАЗРЫЛ ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО
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