СРОЧНО) помогите пожалуйста, переводите)

Гость: Гость:

Сегодня вернусь со школы и сяду делать уроки- сказал. Не получилось. Мама сварила мой любимый суп. Бабушка- еда работу не оставляет сынок- сказала. Чтобы сделать уроки до вечера есть время. Суп поел. А потом сами знаете, отдыхать надо. Лег на диван. Заснул. Наил разбудил. Хокей играть опоздал ведь. Быстренько побежал. А уроки. ХИии до вечера пять раз их можно сделать. Хорошо поиграли. Вернулся домой когда на улице было темно. Сейчас я один раз чай попью да, уроки сделаю. КАКТОТАК, коряво конечно, но ничего, думаю все понятно