План сказки царевны лягушки
Литература
План сказки царевны лягушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Наказ царя сыновьями о женитьбе 2) Сватовство сыновей 3) Встреча Ивана-Царевича лягушкой 4)Первый приказ царя невесткам 5)2 приказ соткать ковры 6)3 приказ явиться на пир 7)Иван царевич и "старый старичок" 8)Встреча Ивана-Царевича с медведем, зайцем, селезнем, щукой 9)Иван-Царевич и Баба Яга 10) Майо мнение о сказки
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