План сказки царевны лягушки

Гость: Гость:

1)Наказ царя сыновьями о женитьбе 2) Сватовство сыновей 3) Встреча Ивана-Царевича лягушкой 4)Первый приказ царя невесткам 5)2 приказ соткать ковры 6)3 приказ явиться на пир 7)Иван царевич и "старый старичок" 8)Встреча Ивана-Царевича с медведем, зайцем, селезнем, щукой 9)Иван-Царевич и Баба Яга 10) Майо мнение о сказки