Дина Наташа Анель вызвались переплести книги в школьной библиотеке.Они разделили поровну все книги,которые должны переплести.В первый день Анель переплела половину всех книг,которые она должна была переплести,и еще 2 книги.Во в...

Математика

Дина Наташа Анель вызвались переплести книги в школьной библиотеке.Они разделили поровну все книги,которые должны переплести.В первый день Анель переплела половину всех книг,которые она должна была переплести,и еще 2 книги.Во второй день Анель переплела половину оставшихся книг и еще 5 книг.После этого ей осталось переплести 7 книг. Сколько всего книг переплели девочки? Сколько книг переплела Анель за 1 день? Сколько книг переплела Анель за 2 день? Решать уравнением!

Автор: Гость