Менын жазгы демалысыма шыгарма

Қазақ тiлi
Менын жазгы демалысыма шыгарма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жазгы демалысымды Алматы каласында откыздым .зоопарке экем алып барды .коп жануарларды кордым .экем екеумыз зоопарктын ауланда суретке тустык .Отбасымен кыдырып озенге шомылуга бардык .мен балланмен шомылдым .жазгы дымалысым отец жаксы отты
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