Именительный ,родительный,дательный,винительный,творительный,предложный падежи магазин и малина как правильно написать.
Русский язык
Именительный ,родительный,дательный,винительный,творительный,предложный падежи магазин и малина как правильно написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п магазин И.п малина
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