Определите формулу кислородсодержащей кислоты если массовая доля хлора в ней 34, 98% а массовая доля водорода - 0,99 %

Химия
Определите формулу кислородсодержащей кислоты если массовая доля хлора в ней 34, 98% а массовая доля водорода - 0,99 %
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34,98%СI----35.5гCI                  x=100*35.5/34.98=101г/моль  100%--------хг кислота 0,99% Н-----1гН 100%-------хг кислота                    х=100*1/0,99=101г/моль Ответ-M(HCIO4 )=101г/моль
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