Определите формулу кислородсодержащей кислоты если массовая доля хлора в ней 34, 98% а массовая доля водорода - 0,99 %

Химия

Определите формулу кислородсодержащей кислоты если массовая доля хлора в ней 34, 98% а массовая доля водорода - 0,99 %

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