Постройте график функции: y=x^2;y=5x-1; y=2x; y=-4x+10
Алгебра
Постройте график функции: y=x^2;y=5x-1; y=2x; y=-4x+10
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