Помогите пожалуйста!! 4. 7x-2 __=____ 1,6. 10,4
Математика
Помогите пожалуйста!! 4. 7x-2 __=____ 1,6. 10,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-2=10,4*4/1,6 7x-2=26 7x=28 x=4
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