1-Как называются лодки на которых приплыли к берегам Вятки новгородские е люди, ос??овавшие город?(5 букв) 2-Как называется предприятие по производству оборудования для летательных аппаратов?(5 букв) 3-Имя архитектора Чарушин...

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1-Как называются лодки на которых приплыли к берегам Вятки новгородские е люди, ос??овавшие город?(5 букв) 2-Как называется предприятие по производству оборудования для летательных аппаратов?(5 букв) 3-Имя архитектора Чарушина, и маршала Конева, и художника Шишкина?(4 буквы) 4-Как зовут великого русского ученого, разработавшего теорию космических полётов, живший в нашем городе (Кирове) и учившийся в Вятской мужской гимназии?(11 букв) 5-Картинка художника В.М.Васнецова. (написать название картины 8 букв)

Автор: Гость