After Jane (to spend) her holiday in Italy she (to want) to learn Italian (Past Perfect или Past Simple
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After Jane (to spend) her holiday in Italy she (to want) to learn Italian (Past Perfect или Past Simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Spended wanting вот правельные отыет не зачто
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