After Jane (to spend) her holiday in Italy she (to want) to learn Italian (Past Perfect или Past Simple

Английский язык
After Jane (to spend) her holiday in Italy she (to want) to learn Italian (Past Perfect или Past Simple
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Spended wanting вот правельные отыет не зачто
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