Определить возраст срубленного дерева,если расстояние от центра ствола до коры 300мм, а толщина 10 годичных колец 30мм
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Определить возраст срубленного дерева,если расстояние от центра ствола до коры 300мм, а толщина 10 годичных колец 30мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 лет 30 мм значит 300 мм будет 100 лет
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