Как решить пример скобочка 203 умножить на 4 плюс 188 закрыть скобочку разделить на 100 равно

Математика
Как решить пример скобочка 203 умножить на 4 плюс 188 закрыть скобочку разделить на 100 равно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(203×4+188)÷100=10 203 умножить на 4 равно 812 812 плюс 188 равно 1000 1000 разделить на 100 равно 10
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