Сделать фонитический разбор со словом шкаф

Русский язык
Сделать фонитический разбор со словом шкаф
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ ш к а ф]- 1 главная, 1 слог, 4 буквы,4 звука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 21км. За сколько дней он может вернутся обратно если будет проезжать 35км в день?
Ответить
Математика
На складе имеются гироскутеры и сигвеи. Количество гироскутеров относится к коли??еству сигвеев как 3:4. Какое наибольшее количество гироскутеров м...
Ответить
География
Что за стих со словами:ВЗДЫХАЕТ, ВОСТОК, СЛЕЗЫ, ПЕСОК,РАЗДРАЖАЕТ, БЛЕСК СПАДАЕТ, ТР??СК?
Ответить
Математика
Решите уравнение 2,5•x+2,5•4x=40
Ответить
Литература
Какую роль сыграли книги в жизни Дон Кихота. Сочинение.
Ответить