Сделать фонитический разбор со словом шкаф
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Сделать фонитический разбор со словом шкаф
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[ ш к а ф]- 1 главная, 1 слог, 4 буквы,4 звука
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