На каких картинах русских и зарубежных художников изображены убежища и жилища жи??отных?

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Художник-анималист Карл Брендерс (Бельгия) - картина "Полная семья" - на ней изображена лисица с лисятами у своей норы. Тот же художник - картина "Кречеты в гнезде". Российский художник анималист Вадим Горбатов - иллюстрации к разным изданиям, книга с изображениями животных в их среде обитания "Под пологом русского леса".