5скороговорок на казахском языке про хлеб
Қазақ тiлi
5скороговорок на казахском языке про хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Шеше, кеше неше сынды кесе? *** 2. Жесен же, жемесен жеме. *** 3. Немеремен емен егем немеремен неге егем мен. *** 4. Аганы корип ини осер, Апаны корип синли осер. *** 5. Кунан кайды мал кайтарар болар ма? Казахские скороговорки 6. Кок чайнекте ак калпак, Ак чайнекте кок калпак. *** 7. Етігімнін басы кайкаяр, кайкаймас.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Математика