Как возникли фразеологизмы играть первую скрипку, хлеб- соль, Китайская стена

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Как возникли фразеологизмы играть первую скрипку, хлеб- соль, Китайская стена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играть первую скрипку - так говорят о людях, явно главенствующих, руководящих другими. Хлеб-соль - гостеприимство. Китайская стена - не сдвинешь с места.
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