Придумай сказку по данному началу жил был мальчик он был очень трусливый, всего боялся. но однажды
Литература
Придумай сказку по данному началу жил был мальчик он был очень трусливый, всего боялся. но однажды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он встретил волшебника, который очень нуждался в помощи. По-началу мальчик испугался, пытался сбежать, но потом, взглянув в его добрые глаза, он согласился. Волшебник был польщен добрым сердцем мальчика, а сам же мальчик не понимал почему же нужна помощь именно от него? ведь он слабак и трус по его мнению. Почему же все-таки он? Волшебник сразу же заметил в нем скрытую храбрость. Он закрылся в себе, потерял мечту, потому что в него никто не верил, на его ошибки говорили, что лучше не будет. На самом деле, у мальчика есть большой патенционал. Волшебник решил незаметно вернуть мальчику свою незаметную уверенность и дать отпор этим "завистникам". Он многое не просил. Под предлогом просьбы воды и хлеба, он подарил мальчику мантию и волшебную палочку. Удивительно! Мальчик думал, что это все розыгрыш до тех пор-пока не надел он мантию. Придя в школу, он решал все на отлично, давал сдачи. Он стад защитником школы. Мантия -то давала ему храбрость, а палочка-силу
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