Придумай сказку по данному началу жил был мальчик он был очень трусливый, всего боялся. но однажды

Гость: Гость:

Он встретил волшебника, который очень нуждался в помощи. По-началу мальчик испугался, пытался сбежать, но потом, взглянув в его добрые глаза, он согласился. Волшебник был польщен добрым сердцем мальчика, а сам же мальчик не понимал почему же нужна помощь именно от него? ведь он слабак и трус по его мнению. Почему же все-таки он? Волшебник сразу же заметил в нем скрытую храбрость. Он закрылся в себе, потерял мечту, потому что в него никто не верил, на его ошибки говорили, что лучше не будет. На самом деле, у мальчика есть большой патенционал. Волшебник решил незаметно вернуть мальчику свою незаметную уверенность и дать отпор этим "завистникам". Он многое не просил. Под предлогом просьбы воды и хлеба, он подарил мальчику мантию и волшебную палочку. Удивительно! Мальчик думал, что это все розыгрыш до тех пор-пока не надел он мантию. Придя в школу, он решал все на отлично, давал сдачи. Он стад защитником школы. Мантия -то давала ему храбрость, а палочка-силу