Определите количество вещества кислорода которое(моль) потребуется для сжигания 12 грамм магния. помогите пожалуйста

Химия
Определите количество вещества кислорода которое(моль) потребуется для сжигания 12 грамм магния. помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+O2=2MgO; M(Mg)=24 г/моль; n(Mg)=m(Mg) / M(Mg)=12 / 24=0,5 моль; n(O2)=n(Mg) / 2=0,5 /2 =0,25 моль (по уравнению реакции).
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