(3 7/16:19 7/8 - 2/15)×0,9+17,17
Математика
(3 7/16:19 7/8 - 2/15)×0,9+17,17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 7/16:19 7/8 - 2/15)×0,9+17,17= 1) 3 7/16:19 7/8 =55/16:159/8=55/16*8/159=55/318 2) 55/318-2/15=(55*15-318*2)/ 4770=(825-636)/4770=189/4770=21/530 3) 21/530*0,9=21/530*9/10=189/5300 189/5300+17,17=189/5300+1717/100=(189+91001)/5300=91190/5300=17 109/530
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