Пожалуйста друзья помогите с уравнением X в квадрате - x - 30 = x в квадрате Please mu friends help me
Алгебра
Пожалуйста друзья помогите с уравнением X в квадрате - x - 30 = x в квадрате Please mu friends help me
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносим х в квадрате налево. Получается, что оба х в квадрате сокращаются. - 30 переносим направую сторону с противоположным знаком, т. е. с плюсом. -х=30. Х=-30. Ответ: -30
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