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Решите уравнение 2,5•x+2,5•4x=40
Математика
Решите уравнение 2,5•x+2,5•4x=40
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5x+10x=40 12,5x=40 x=3,2
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