На складе имеются гироскутеры и сигвеи. Количество гироскутеров относится к коли??еству сигвеев как 3:4. Какое наибольшее количество гироскутеров может быть на складе , если общее количество гироскутеров и сигвеев на складе не ...

Математика

На складе имеются гироскутеры и сигвеи. Количество гироскутеров относится к коли??еству сигвеев как 3:4. Какое наибольшее количество гироскутеров может быть на складе , если общее количество гироскутеров и сигвеев на складе не больше чем 45.

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