На складе имеются гироскутеры и сигвеи. Количество гироскутеров относится к коли??еству сигвеев как 3:4. Какое наибольшее количество гироскутеров может быть на складе , если общее количество гироскутеров и сигвеев на складе не ...
Математика
На складе имеются гироскутеры и сигвеи. Количество гироскутеров относится к коли??еству сигвеев как 3:4. Какое наибольшее количество гироскутеров может быть на складе , если общее количество гироскутеров и сигвеев на складе не больше чем 45.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7 ⇒ общее количество гироскутеров и сигвеев кратно 7 наибольшее число кратное 7 и не большее 45 это 42 гироскутеров 3/7 42*3/7=18 проверка сигвеев 42*4/7=24 18+24=42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Биология
Қазақ тiлi